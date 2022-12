Le Maroc n'est pas un nain, la France alertée !

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

De l'avis de beaucoup, la France a gagné le choc des quarts en écartant une solide équipe d'Angleterre. La demi-finale qui arrive face au Maroc semble moins corsée sur le papier. Mais, sous-estimer les Marocains serait une grave erreur, prévient Alain Giresse.

France-Maroc, telle est l'affiche de la demi-finale inédite qui attend l'Equipe de France au Qatar. Totalement inattendu sur le papier, ce match est une vraie curiosité pour les spectateurs neutres et les supporters des Bleus. Ceux-ci auraient signé des deux mains avant le début du tournoi pour tomber sur les Lions de l'Atlas plutôt que sur le Portugal, le Brésil ou l'Espagne. Mais, force est de constater que cette équipe marocaine ne sera pas à prendre à la légère. Cette dernière vient de renvoyer à la maison la Roja et, samedi soir, la bande de Cristiano Ronaldo.

Un Maroc très dangereux, Giresse se veut prudent

Il faut dire que la défense marocaine est aussi solide que les massifs montagneux de l'Atlas qui traversent le pays. Très regroupée devant son but et bien organisée, la sélection marocaine a mis en échec les attaquants portugais, espagnols, belges et croates. Elle n'a encaissé qu'un but depuis le début du Mondial et, encore, c'était Aguerd qui avait trompé son gardien Yassine Bounou. Ce dernier est intraitable et encore plus lors des tirs au but. En d'autres termes, c'est tout sauf une partie de plaisir qui attend les Bleus comme le confirme Alain Giresse, par ailleurs connaisseur de la mentalité de Walid Regragui qu'il avait entraîné à Toulouse par le passé.

#FRAMAR #CoupeDuMondeFIFA



🔥Victoire ! 🇫🇷France 2-1 Angleterre🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, les bleus qualifiés pour les demi-finales, face au Maroc🇲🇦



🗣️Pour Alain Giresse, le Maroc ne va pas être aussi facile à jouer que ce que l'on pense ! il y a une belle discipline de jeu autour de Walid Regragui ! pic.twitter.com/LpbqVAVyV6 — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) December 10, 2022

« Ça va être un match très difficile pour la France parce que Walid Regragui, on le connaît très bien, […] il a su fédérer son équipe derrière l’organisation qu’il voulait et qui correspondait au potentiel de cette équipe-là pour arriver à avoir des résultats. Et, on le voit, tout le monde est dans une discipline de jeu pour respecter ce que Walid met en place. Et elle est très compliquée à jouer parce que l’on voit que tout le monde se casse les dents là-dessus. L’Espagne ok mais le Portugal également, ça fait beaucoup. Ils tissent leur toile dans leur positionnement, ça va pas être évident. Aujourd’hui, on a vu une équipe d’Angleterre qui jouait vers l’avant, là ils y vont vers l’avant mais après avoir récupéré le ballon et en nous percutant rapidement. Donc, ça va être une équipe à prendre avec beaucoup de considération », a t-il indiqué sur Europe 1. Connaissant les difficultés françaises face aux blocs bas, il faudra beaucoup de sérieux et d'efficacité pour éviter que les Bleus ne rejoignent la longue liste de victimes du Maroc au Qatar.