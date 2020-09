Barça : Messi en Angleterre, ce cauchemar le traumatise !

Dans : Mercato.

Désireux de quitter le FC Barcelone au mercato, Lionel Messi n’est pas certain d’obtenir gain de cause cet été…

Et pour cause, les médias espagnols et argentins semblent s’accorder sur un point au cours des dernières heures. Il est de plus en plus probable que Lionel Messi reste au FC Barcelone pour une ultime saison, avant probablement de faire ses valises à l’été 2021. Ce dossier est si particulier qu’il est toutefois nécessaire de ne pas tirer de conclusions hâtives et d’enterrer un club comme Manchester City, dont l’entraîneur Pep Guardiola aimerait forcément travailler de nouveau avec Lionel Messi. Un transfert de l’Argentin en Premier League exciterait les foules. Mais le défenseur de Liverpool Andy Robertson prie pour que cela n’arrive pas, comme il l’a confié durant la trêve internationale.

« J’espère que ça n’arrivera pas. Je crois que Liverpool a exclu l’idée de le recruter alors je ne veux pas le voir en Premier League et j’espère que rien ne va bouger. J’ai joué deux fois contre lui et ce sont les matchs les plus durs que j’ai jamais joués. D’un point de vue personnel, j’espère qu’il restera à Barcelone. C’est un joueur fantastique et je ne doute pas qu’il aura les mêmes qualités, et apportera la même passion qu'au Barça s’il rejoint la Premier League » a confié le défenseur gauche de Liverpool, véritablement traumatisé par les sales soirées que Lionel Messi lui a fait passer. Il faut dire que dans un grand jour, le meneur de jeu du FC Barcelone est tout simplement injouable. Un constat valable en Liga et qui le serait sans doute également en Premier League, même si de nombreux observateurs aimeraient voir l’Argentin à l’œuvre face aux rugueux défenseurs anglais pour s’en assurer.