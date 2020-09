Barça : Lionel Messi craque déjà, il va rester un an

Dans : Liga.

C’est la douche froide pour Lionel Messi en seulement quelques jours.

Déterminé à quitter le FC Barcelone, l’Argentin avait surfé sur la vague d’un accord de longue date avec son club de toujours : il pouvait partir à chaque fin de saison. Mais pour cela, il faut bien lire les contrats, et ne pas tomber sur une saison complètement décalée avec le Covid-19. La situation actuelle empêche clairement La Pulga de partir sans indemnités, et Josep Maria Bartomeu ne fera pas de fleur à son numéro 10. La possibilité de partir libre était activable au 10 juin, et cela n’a pas été fait, pour la simple raison que Lionel Messi était alors en pleine reprise de la saison chaotique. Depuis, l’écroulement en Liga et la catastrophe face au Bayern (défaite 8-2) en Ligue des Champions l’ont dégoûté et ont provoqué son envie déterminée de partir à un an de la fin de son contrat.

Mais la dernière réunion, ce jeudi, entre le père, le frère, les avocats et Lionel Messi, a remis en cause de manière concrète sa volonté de partir. Le FC Barcelone ne le laissera pas filer, est dans son bon droit, et est prêt à aller au procès pour se faire respecter. De son côté, City et le PSG sont intéressés, mais pas pour un transfert à 700 ME, ni pour une arrivée forcée avec l’aspect juridique et la Liga et l’UEFA qui surveillent ça de près. Résultat, pour la première fois depuis le début du clash, l’Argentin envisage de reprendre la saison avec le Barça de Ronald Koeman, histoire d’aller au bout de son contrat. Le club catalan rêve d’une prolongation de contrat de deux ans et de lui proposer un nouveau projet sportif dont il serait au centre, mais étant données les discussions de ces derniers jours, il n’est pas certain que le timing soit idéal pour envisager une prolongation.