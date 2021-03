Barça : Lionel Messi prêt à rester à une condition ?

Dans : Mercato.

En fin de contrat en juin prochain du côté du FC Barcelone, Lionel Messi pourrait finalement prolonger… si le futur président recrute l’un de ses potes argentins.

Depuis l’été dernier, le sextuple Ballon d’Or est plus proche que jamais de la sortie au Camp Nou. Après être resté un an de plus contre son gré, la Pulga va-t-elle changer d’air pour la première fois de sa carrière ? C’est possible, vu que le PSG s’intéresse à lui en cas de départ estival de Kylian Mbappé. Mais alors que les élections présidentielles auront lieu dans quelques jours à Barcelone, l’avenir de l’attaquant de 33 ans n’est pas encore aussi sombre qu’annoncé. Avant de prendre sa décision finale, Messi attendra de connaître le projet sportif du futur président. Si celui-ci est pertinent, dans l’idée que le Barça puisse lutter pour la Ligue des Champions, Messi pourrait rester, quitte à baisser un peu son salaire en cette période de crise.

Et selon Donbalon, un joueur pourrait faire pencher la balance du côté catalan. Dans l’idée de remplacer Luis Suarez, Messi souhaiterait que le Barça recrute Sergio Agüero. En fin de contrat en juin prochain à Manchester City, le buteur de 32 ans n’envisage pas de rester aux côtés de Pep Guardiola. Très ami avec le Kun, l’Argentin estime que son association avec Agüero pourrait faire des ravages. Surtout que l’ancien Colchonero serait très motivé par ce challenge barcelonais. Le futur président du FCB, que ce soit Joan Laporta ou Víctor Font, saura donc à quoi s’en tenir s’il ne veut pas devenir le boss qui a laissé partir le meilleur joueur de l’histoire. Mais cela aura un coût et du côté du FC Barcelone, le prochain mercato sera aussi celui marqué par la nécessité des faire des économistes drastiques. Garder Lionel Messi aura un prix, celui d'Agüero ?