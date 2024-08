Barça ‍: La destination très surprenante de Gundogan

Dans : Mercato.

Par Quentin Mallet

Alors que son avenir avec le FC Barcelone est de plus en plus flou, Ilkay Gundogan pourrait retrouver un certain Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite. Les dernières rumeurs l'envoient à Al-Nassr.

Ces derniers jours ont été particulièrement intenses en Catalogne pour comprendre ce qu'il se passait entre le FC Barcelone et Ilkay Gundogan. Sport révélait il y a peu qu'il existait des tensions entre le joueur et sa direction, lesquelles l'auraient poussé à prendre une décision drastique sur son avenir. Le milieu de terrain allemand serait en effet désireux de quitter le club qu'il a rejoint il y a seulement un an. Pire encore, il veut partir au plus vite, avant la fermeture officielle du mercato estival 2024. S'il est difficile de démêler le vrai du faux, certaines rumeurs vont bon train concernant ses possibles destinations.

Dernièrement, les informations qui paraissaient dans la presse étrangère faisaient état d'un possible retour d'Ilkay Gundogan à Manchester City. Ce lundi 19 août, le média saoudien 365scores, dans des propos rapportés par Mundo Deportivo, explique que le FC Barcelone aurait proposé son milieu de terrain à Al-Nassr, club de Saudi Pro League dans lequel évolue Cristiano Ronaldo. Alors que le contrat de l'international allemand prend fin dans un an, la direction sportive blaugrana tente du mieux qu'elle peut de récupérer une indemnité de transfert sur son départ voulu.

Cette dernière n'était logiquement pas prête à perdre un cadre aussi important du vestiaire. D'autant qu'il sortait d'une saison plus qu'intéressante sous ses nouvelles couleurs. Avec les difficultés financières que connait le club, ses dirigeants auront dans tous les cas besoin de travailler dur pour remplacer, au moins numériquement, leur taulier. Toutefois, un départ en Arabie saoudite est encore loin d'être fait. L'intérêt du Pays du Golfe ne date pas d'hier, mais il sait surtout qu'Ilkay Gundogan préfèrerait poursuivre sa carrière en Europe.