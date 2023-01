Badiashile à Chelsea, Monaco récupère 37 ME

Le mercato 2023 commence fort puisque The Athletic annonce un accord trouvé entre Chelsea et Monaco pour le transfert de Benoit Badhiashile. Le montant de l’indemnité est de 37 millions d’euros au minimum, pour une très belle vente du club de la Principauté. Le défenseur central s’engagera prochainement, après la visite médicale de rigueur, pour une longue durée avec les Blues, qui sont aussi sur le point de faire signer Enzo Fernandez du Benfica Lisbonne pour plus de 100 millions d’euros.

