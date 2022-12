ASSE : Un énorme coup tombe à l'eau au mercato

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Lanterne rouge de la Ligue 2, l'AS Saint-Étienne doit absolument se renforcer cet hiver pour éviter une relégation en National. Alors que les Verts pensaient avoir bouclé le retour de Faouzi Ghoulam, les négociations sont tombées à l'eau.



Libre de s'engager où il le souhaite depuis son départ de Naples il y a six mois, Faouzi Ghoulam était retourné à Saint-Étienne ces dernières semaines pour s'entraîner avec son club formateur. Le latéral gauche était l'une des priorités des Verts durant ce mercato hivernal. Laurent Batlles a même convié Ghoulam à participer aux matchs amicaux contre Grenoble et Ajaccio. Malheureusement, malgré des performances convaincantes de l'international algérien (37 sélections), le club du Forez et le joueur de 31 ans ne sont pas parvenus à un accord. Lors de la présentation de Gaëtan Charbonnier, Loic Perrin a confirmé l'échec du recrutement de Ghoulam. « On a fait une proposition à Faouzi. On n'a pas réussi à trouver de terrain d'entente malheureusement » a déclaré le directeur sportif du club. Le natif de Saint-Priest-en-Jarez a finalement pris la direction des États-Unis et de New York. Peut-être pour un nouveau challenge sportif en MLS.

L'ASSE oublie Ghoulam et pense au mercato

Vingtième de la Ligue 2 avec seulement 11 points inscrits, l'ASSE est dans une situation critique. Le club dix fois champion de France n'a pas su satisfaire les exigences de Faouzi Ghoulam et doit désormais recruter d'autres joueurs expérimentés pour encadrer les nombreux jeunes de l'effectif stéphanois. Les dirigeants sont d'ailleurs toujours intéressés par Gautier Larsonneur pour prendre la place d'Étienne Green ou de Matthieu Dreyer en tant que gardien titulaire des Verts. Le joueur de Valenciennes a été élu meilleur gardien de la Ligue 2 la saison passée et pourrait venir aider une défense stéphanoise qui prend souvent l'eau depuis le début de la saison. Reste à savoir si l'ASSE aura les fonds nécessaires pour réaliser ce transfert.