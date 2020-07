ASSE : Nice vise un recrutement cinq étoiles avec Bouanga

Dans : Mercato.

Sous la houlette d’Ineos et de la famille Ratcliffe, l’OGC Nice est en train de réaliser un joli mercato estival. Et ce n’est que le début…

Certes, le marché des transferts va fermer ses portes pour un mois en France à partir de ce vendredi, mais cela n'empêchera pas les clubs de travailler. Du côté de Nice, le plus gros du recrutement a déjà été fait avec cinq arrivées : Robson Bambu (8 ME), Amine Gouiri (7 ME), Hassane Kamara (4 ME), Morgan Schneiderlin (2 ME) et Flavius Daniliuc (libre). Après avoir remplumé son secteur défensif, le Gym veut désormais renforcer son attaque, là où Ignatius Ganago va partir en direction de Lens contre un chèque de 6 ME. Ambitieux, le club azuréen cible deux ailiers, en plus de Jérémie Boga (Sassuolo). En effet, selon Football365, la formation de Patrick Vieira s’intéresse à Denis Bouanga et à Rony Lopes.

Deux joueurs qui connaissent bien la Ligue 1. Puisque le Gabonais y évolue toujours, l’attaquant de 25 ans sortant d’une grosse saison avec l’ASSE (10 buts et 3 passes décisives en 26 matchs). Pour le Portugais, la donne est un peu différente, vu qu’il sort d’une saison compliquée au FC Séville. Suite à sa révélation à Lille puis à Monaco, le joueur de 24 ans espère bien se relancer dans un bon club dès cet été. Mais pas sûr que ce soit sur la Côte-d’Azur, car Lopes dispose de quelques courtisans, comme Bouanga d’ailleurs. Mais grâce au projet mené par le président Jean-Pierre Rivère, l’OGCN aura quelques arguments en sa faveur pour tenter d’arracher la mise dans ces dossiers offensifs.