Rabiot refuse le PSG, ça tombe bien Paris ne lui a rien proposé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Libre de tout contrat puisqu'il n'a pas accepté l'offre de prolongation de la Juventus, Adrien Rabiot va désormais devoir décider de quoi sera fait son avenir. A priori ce ne sera pas au PSG.

Cinq ans après avoir rejoint la Juventus après avoir quitté librement son club formateur, le milieu de terrain français de 29 ans en a fait de même avec l'équipe turinoise. C'est donc de manière totalement indépendante qu'Adrien Rabiot, dont la carrière est gérée par sa maman, aborde cette fin de mercato. N'ayant pas repris l'entraînement avec un club, le vice-champion du monde 2022 risque de tout de même payer ce choix en étant mis à l'écart de l'équipe de France par Didier Deschamps pour les deux rencontres que les Bleus joueront en septembre, mais il préfère prendre son temps avant de choisir la suite de sa carrière. Plusieurs clubs, et non des moindres, ont noué des contacts avec le clan Rabiot, l'Inter Milan, le Bayern Munich et l'Atlético de Madrid, mais cela n'a débouché sur rien. Et forcément qui dit Adrien Rabiot dit PSG.

Rabiot de retour au PSG, même pas en rêve

rabiot qui refuse le psg tout seul https://t.co/15ZjNJhGLU pic.twitter.com/YJjUztmbUy — Romain Parle PSG (@romainparlepsgg) August 21, 2024

Le retour du milieu de terrain formé à Paris a régulièrement été évoqué, même si son départ avait mis en furie Nasser Al-Khelaifi, lequel avait mis Adrien Rabiot au placard pendant de longs mois. Mais L'Equipe affirme que du côté du joueur, on est contre un tel retour au PSG. « Jusqu'à présent, l'intéressé a toujours repoussé l'idée d'un retour là où il a été formé », précise notre confrère. Cependant, plusieurs insiders ont repris de volée le quotidien sportif en précisant que si Adrien Rabiot ne souhaite pas revenir au Paris Saint-Germain cela tombe très bien, car du côté des champions de France, on ne souhaite pas du tout un come-back de l'international tricolore et que cela n'a pas été envisagé. Des messages qui ont fait bondir de joie de nombreux supporters du PSG, lesquels n'ont jamais pardonné le comportement d'Adrien Rabiot avant son départ du club de la capitale. A priori, c'est désormais Liverpool qui serait le point de chute le plus probable, même si rien n'est fait.