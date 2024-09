Anthony Martial au LOSC et au Mondial 2026, le pari fou ‍!

Dans : Mercato.

Qualifié pour la Ligue des Champions après avoir passé les barrages, Lille cherche à faire un gros coup pour rivaliser en Europe, et lorgne sur Anthony Martial, tenté par l'expérience au LOSC.

Le mercato est terminé en France et dans les principaux pays européens, mais cela n’empêche pas les clubs qui veulent tenter encore un coup de rester attentifs. En effet, les joueurs libres vont être très courtisés, et il n’y a pas que des seconds couteaux. Adrien Rabiot, Youcef Atal, Wissam Ben Yedder, Dele Ali, Memphis Depay, Andy Delort, Bouna Sarr ou encore Serge Aurier et Mats Hummels peuvent faire rêver, mais il y a un joueur que Lille aimerait faire venir, c’est Anthony Martial. L’attaquant laissé libre par Manchester United, avait explosé à Monaco après être parti très tôt de l’Olympique Lyonnais. A 28 ans, il n’a jamais réussi à convaincre chez les Red Devils malgré des débuts très prometteurs en 2015, il y a neuf ans de cela.

Lille tenté, Martial intéressé

L’heure de se relancer donc, pour cet international français qui ne fait plus partie de la liste de Didier Deschamps depuis des années, mais rêve de revenir en grâce avec la Coupe du monde 2026 en ligne de mire. Le LOSC entend bien tenter sa chance dans ce dossier selon RMC, et rêve d’avoir les capacités financières de l’attirer, avec notamment la Ligue des Champions en ligne de mire depuis la qualification des Dogues à Prague la semaine dernière. La radio sportive affirme que cette perspective de ne laisse pas insensible Anthony Martial, même s’il faut désormais que cela se concrétise. L’attaquant semble en tout cas prêt à revoir largement à la baisse son copieux salaire de Manchester United, bien conscient qu’il faut avant tout se relancer sportivement désormais. La trêve internationale qui arrive devrait permettre d’avancer, ou de stopper, cet intérêt, que Bruno Genesio, qui a connu Martial à Lyon, voit d’un très bon oeil également.