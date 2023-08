Antetokounmpo signe à Al-Hilal, l'énorme coup de pub

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

L'Arabie saoudite est la principale attraction de l'été 2023 concernant les transferts. Le pays du Moyen-Orient essaye d'attirer le plus de stars, quitte à se faire un peu de pub, comme avec le basketteur Giánnis Antetokoúnmpo.

Il y a quelques semaines, alors que le feuilleton sur l'avenir de Kylian Mbappé était encore plus clivant qu'actuellement, Al Hilal avait proposé une offre faramineuse d'1 milliard d'euros pour s'offrir les services de l'attaquant français. Une offre qui comprenait le transfert, évalué à 300 millions d'euros et accepté par le PSG, ainsi qu'un salaire de 700 millions d'euros, cette fois refusé par Kylian Mbappé. Forcément, une telle proposition n'est pas passée inaperçue sur le mercato et Giánnis Antetokoúnmpo a essayé de prendre la place du Français. Le basketteur star de la franchise des Bucks de Milwaukee avait proposé ses services au géant saoudien, prétextant avec humour qu'il ressemblait au champion du monde. Si Al Hilal a plutôt recruté Neymar, le club en bleu et blanc a également fait un geste pour le Greek Freak.

Al Hilal s'offre un duo inédit Neymar - Antetokoúnmpo

Sur son compte Twitter, Al Hilal a souhaité la bienvenue à Antetokoúnmpo dans la famille du club saoudien en lui offrant un maillot avec le même numéro qu'il porte en NBA. Le joueur de 28 ans a une nouvelle fois ironisé sur cette histoire en postant une photo de lui et de Neymar avec comme légende « Meilleur duo de la ligue saoudienne ». Le double MVP ne devrait pas rejoindre l'Arabie saoudite, à moins d'une reconversion en fin de carrière à la Usain Bolt. De son côté, Neymar ne va pas toucher les sommes promisses à Mbappé mais aura tout de même un salaire plus que confortable ainsi que de nombreux avantages exclusifs. Al Hilal a dépensé 90 millions d'euros pour recruter le Brésilien et risque de retenter sa chance auprès de Mbappé dans les années à venir. Antetokoúnmpo va encore devoir passer son tour.