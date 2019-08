Ang : Pour Ménès, Arsenal commet une grave erreur avec Pépé

Dans : Mercato, Premier League.

Officiellement recruté pour 80 M€, Nicolas Pépé devient le renfort le plus cher de l’histoire d’Arsenal.

Rien d'étonnant compte tenu des montants évoqués ces dernières semaines dans la presse. Il n’empêche que Pierre Ménès reste surpris par cet énorme investissement sur « un joueur qui n'a jamais joué un match de coupe d'Europe, et qui n'a jamais brillé en équipe nationale. » Sceptique, le consultant l’est également concernant le choix du club londonien qui, selon lui, aurait mieux fait de miser sur un renfort en défense.

« Quand tu as déjà Aubameyang et Lacazette, aller dépenser 80 patates sur un attaquant de plus, quand tu vois l'état de la défense d'Arsenal, ça a l'air assez incompréhensible, s’est étonné le spécialiste sur Yahoo Sport. Pour l'instant, Arsenal est très sage sur le marché des transferts. Ça va peut-être changer. Mais je ne suis pas certain que pour les Gunners, la priorité était dans le recrutement de Pépé. On revient un petit peu au moment où le PSG a pris Mbappé après Neymar. Voilà, il y a les occasions sur certains joueurs qu'il faut savoir ne pas laisser passer. C'est ce qu'il s'est passé avec Pépé. » Pour une fois que les Gunners frappent fort au mercato…