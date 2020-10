Mercato : Griezmann et Depay ne vont pas aimer le plan du Barça

Dans : Mercato.

En échec dans la quête d’un nouvel attaquant, le FC Barcelone devrait retenter sa chance pendant le mercato hivernal. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, le Lyonnais Memphis Depay ne sera pas forcément la priorité.

Bien sûr, la première partie de saison du FC Barcelone déterminera plus précisément ses plans pour le prochain mercato. Mais on peut déjà affirmer avec quasi certitude que le club catalan repartira à la recherche d’un attaquant. Pour rappel, le Barça n’est pas parvenu à compenser le départ de Luis Suarez à l’Atlético Madrid. Les Blaugrana ont pourtant trouvé un accord avec l’Olympique Lyonnais pour Memphis Depay. Mais le plafond salarial fixé par la Liga a empêché la finalisation du transfert. C’est donc Lionel Messi qui occupe actuellement le poste de faux numéro 9, le temps d’arriver jusqu’en janvier.

On pourrait penser que le Néerlandais, à quelques mois de la fin de son contrat s’il ne prolonge pas, sera toujours la cible privilégiée. Mais selon les informations de Don Balon, le Barça envisage un autre scénario plus ambitieux. En effet, le vice-champion d’Espagne pense toujours à Lautaro Martinez. Et pour attirer l’Argentin, les Barcelonais espèrent convaincre l’Inter Milan en proposant Antoine Griezmann en échange, sans aucun versement d’un côté ni de l’autre, sachant que les Nerazzurri apprécieraient le profil du Français. Reste à savoir si le nouveau numéro 7 du Barça accepterait d’être sacrifié en plein milieu de la saison.