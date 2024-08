Ang ‍: Chelsea enflamme le mercato et vire 9 joueurs

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Même si les montants des deux derniers étés n'ont pas été atteints, Chelsea a recruté beaucoup de joueurs dans ce mercato. L'effectif des Blues devient pléthorique et il va falloir vraiment vendre désormais.

Nouvel entraîneur de Chelsea depuis quelques semaines, Enzo Maresca doit découvrir tous ses nouveaux joueurs. Autant dire que sa tâche est complexe chez les Blues au vu du nombre de joueurs à sa disposition. Chelsea possède 43 joueurs susceptibles d'intégrer le groupe professionnel cette saison. Un chiffre énorme du à deux années d'achats compulsifs signés Todd Boehly. Le successeur de Roman Abramovitch à la tête de Chelsea a été très ambitieux dès son arrivée. Les recrutements se sont succédés et à des prix très élevés. Cette politique s'est même accentuée avec les difficultés de Chelsea en championnat.

Chelsea veut récupérer 335 ME !

Seulement, les Blues n'ont pas été aussi efficaces dans l'autre sens avec peu de ventes marquantes. Cette surabondance agace Enzo Maresca. Le manager de Chelsea a réclamé des départs à sa direction avant le premier match de championnat contre Manchester City. « Pour le moment, si je commence à penser que j'ai 43 joueurs, ce n'est pas une bonne chose, j'en ai 28 qui s'entraînent avec moi. (Les co-directeurs sportifs) Paul (Winstanley) et Laurence (Stewart) sont chargés de trouver des solutions pour ces gars, pas moi », a t-il lâché en conférence de presse. Selon les informations de Teamtalk, il a été écouté puisque 9 éléments sont mis sur le marché.

Dans cette liste de transferts, il y a des évidences comme Romelu Lukaku qui vise un retour en Serie A ou Conor Gallagher même si son transfert à l'Atlético Madrid est compromis. Mais, Chelsea veut aussi se débarrasser de noms plus étonnants comme Ben Chilwell et Noni Madueke. Les autres cibles des Blues sont le gardien Kepa, Armando Broja, Carney Chukwuemeka, David Datro Fofana et l'ancien lorientais Trevoh Chalobah. Ces 9 hommes ne seront pas bradés puisque Chelsea veut récupérer 285 millions de livres Sterling dans l'opération (à peu près 335 millions d'euros). Une somme énorme mais nécessaire pour acheter d'autres recrues et surtout rassurer les autorités financières de la Premier League.