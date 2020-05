All : Accord trouvé, le Bayern va boucler le gros coup du mercato

Dans : Mercato.

Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou en août dernier, l’ailier de Manchester City Leroy Sané souhaite retrouver son meilleur niveau la saison prochaine… sous les couleurs du Bayern Munich.

Qui a dit que la crise sanitaire interdisait les gros transferts cet été ? Alors que de nombreux clubs souffrent des pertes financières et envisagent un mercato calme, le Bayern Munich a des plans totalement opposés. De son côté, la formation bavaroise s’apprête à frapper un gros coup avec Leroy Sané ! Rappelons que le champion d’Allemagne s’intéresse à l’ailier de Manchester City depuis plusieurs mois. Mais le dossier avait été mis de côté suite à la grave blessure de l’international allemand en tout début de saison.

Un transfert à 50-60 M€ ?

Ce n’était que partie remise puisque le Bayern revient à la charge. Le quotidien Bild annonce même un accord entre l’ogre de Bundesliga et le joueur de 24 ans pour un contrat jusqu'en 2025. Il ne reste plus qu’à trouver un terrain d’entente avec les Citizens. Car pour le moment, l’offre à 40 M€ du Bayern a été refusée, révèlent nos confrères. Manchester City attendrait plutôt un montant aux alentours de 50-60 M€, soit une somme largement abordable pour les Bavarois.

Autant dire que le transfert est en bonne voie, sachant que Leroy Sané, qui n’a plus qu’un an de contrat, n’était pas un titulaire aux yeux du coach Pep Guardiola avant sa blessure. De plus, Man City a besoin de liquidités pour rassurer l’UEFA, qui l’a exclu des compétitions européennes pour les deux saisons à venir. De quoi inciter l’ancien joueur de Schalke 04 à filer au plus vite…