Aider le PSG et enfoncer l'OM, le double jeu de Fenerbahçe

Par Mehdi Lunay

Fenerbahçe réalise un début de mercato très intéressant. Très actifs, les Stambouliotes ont déjà attiré Edin Dzeko ou encore Alexander Djiku. Leurs prochaines cibles sont un indésirable du PSG mais aussi un titulaire de l'OM.

Malgré l'émergence rapide de l'Arabie saoudite sur la planète football, la Turquie reste une terre d'accueil pour des joueurs en manque de temps de jeu ou de liquidités. Cela se voit encore cet été où les trois formations d'Istanbul Galatasaray, Fenerbahçe et Besiktas animent le mercato. Il faut dire qu'elles ont fini aux trois premières places du championnat et joueront l'Europe, ce qui n'est pas arrivé tous les ans récemment. Vice-champion de Turquie, Fenerbahçe se montre ambitieux depuis quelques semaines avec les signatures d'Edin Dzeko (Inter), Alexander Djiku (Strasbourg) et Ryan Kent (Rangers), tous libres. Mais, avec la vente d'Arda Guler au Real Madrid pour 20 millions d'euros, Fenerbahçe va vite passer à la vitesse supérieure ces prochains jours.

Abdou Diallo et Cengiz Under visés par Fenerbahçe

Le club turc entend poursuivre ses emplettes en Ligue 1. Pour compenser la perte du jeune talent Guler, Fenerbahçe veut rapatrier Cengiz Under au pays selon le média local Fotomaç. Le joueur de l'OM est très coté en Turquie avec un statut d'international solidement installé. Le Fener proposerait 4 millions d'euros à l'OM selon Fotomaç. Une offre trop légère pour les Phocéens, satisfaits du rendement de leur Turc. Néanmoins, les enchères vont vite augmenter avec la concurrence du rival Galatasaray sur ce dossier.

Du côté de la défense, Fenerbahçe va vendre Attila Szalai à l'Union Berlin pour 15 millions d'euros. Pour remplacer numériquement le Hongrois, le club stambouliote vise le Parisien Abdou Diallo. Prêté la saison passée à Leipzig, le Sénégalais ne sera pas conservé par le PSG en cas de bonne offre. Fenerbahçe offre aussi 4 millions d'euros pour cet indésirable du vestiaire parisien. Modeste soit-elle cette offre pourrait convaincre le PSG, désireux avant tout de faire de la place dans sa masse salariale cet été.