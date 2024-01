400.000 euros par semaine, cette star bloque le mercato de Man Utd

Dans : Mercato.

Avec l'arrivée de Sir Jim Ratcliffe au sein du capital de Manchester United, le club anglais souhaite lancer une nouvelle ère et redorer le blason des Red Devils. Un joueur bloque cependant le mercato à lui tout seul.

En s'offrant 25% des parts de Manchester United, Jim Ratcliffe a désormais une influence énorme à Manchester United. Toute la gestion de la partie sportive a d'ailleurs été confiée au patron d'INEOS par la famille Glazer, dont le management des Red Devils est particulièrement critiqué en Angleterre ces dernières années. Le milliardaire britannique a pour projet de relancer le grand club qu'a été Manchester United, même si cela commence à dater. Cela passe forcément par une grosse activité sur le mercato. Le géant anglais doit frapper fort, mais surtout de manière intelligente. Toutefois, The Sun explique que Casemiro bloque tout le mercato de l'actuel 8ᵉ de la Premier League. Après une blessure aux ischio-jambiers, le milieu de terrain a fait son retour à l'entraînement en novembre, mais son énorme salaire laisse un trou dans les comptes de Manchester United.

Casemiro, bourreau du mercato de Manchester United

Casemiro est l'un des joueurs les mieux payés de la Premier League avec 400.000 euros empochés chaque semaine. Sauf que Manchester United souhaite se débarrasser de lui. Le média anglais constate cependant que le Brésilien coûtera plusieurs dizaines de millions d'euros au club, car il a encore deux ans et demi de contrat. Afin de réduire la masse salariale des Mancuniens, Jim Ratcliffe et son équipe réfléchissent à une solution. Récemment, l'Arabie saoudite a fait part de son intérêt pour recruter l'ancien joueur du Real Madrid. Reste à savoir si Casemiro est séduit par le projet saoudien. Car pour le moment, Manchester United ne peut pas recruter comme espéré sur le marché des transferts à cause du joueur de 31 ans. Félicité pour sa première saison réussie en Angleterre, Casemiro est maintenant poussé vers la sortie pour permettre à Manchester United de se renforcer et d'alléger ses finances, les choses vont très vite dans le football.