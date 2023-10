Les joueurs en télétravail, l'idée totalement folle d'Eric Carrière

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Désormais éloigné du monde du football, Eric Carrière constate que de nombreux acteurs n’y sont pas heureux. Parmi ses propositions pour y remédier, l’ancien milieu de terrain milite pour le télétravail.

Plus d’un an après son départ de Canal+, Eric Carrière ne regrette pas sa décision. L’ancien consultant, dégoûté du monde du football, a préféré s’en éloigner pour se consacrer à sa société de vin. Il n’empêche que le Français continue de suivre l’actualité footballistique. L’ex-milieu de terrain constate ainsi que beaucoup d'acteurs du ballon rond ne sont plus heureux. D’où sa proposition pour alléger le programme des coachs.

« Déjà, qui a dit qu’un entraîneur devait être présent à tous les matchs ? (silence) À une époque où on parle de bien-être, de gestion de stress, de santé mentale au travail, on sent que de nombreux entraîneurs sont compressés, en stress total, a commenté Eric Carrière dans les colonnes d’Ouest-France. Raynald (Denoueix, son entraîneur à Nantes de 1997 à 2001) avait d’ailleurs l’habitude de nous dire que, s’il travaillait bien, il ne devrait rien avoir à faire pendant les matches auprès de ses joueurs. Comme un manager dans son entreprise. » Quant aux joueurs, l’homme aux 10 sélections en Bleu propose plus de vacances.

Plus de congés pour les joueurs ?

« J’entends souvent l’argument, notamment au PSG, qu’il y a trop de blessés, car les joueurs jouent trop de matchs, a-t-il souligné. Alors, pourquoi ne donnerait-on pas des congés aux joueurs pendant la saison ? Plutôt que d’attendre qu’ils se blessent, ne devrait-on pas leur donner une semaine de vacances, sur la base d’une confiance mutuelle ? Autre piste : pendant le Covid, les joueurs ont fait des séances en visio. J’ai trouvé ça génial. Pourquoi cela s’est-il arrêté ? Pourquoi n’y a-t-il pas de télétravail pour les joueurs de foot ? Cela leur permettrait de continuer à travailler, dans l’environnement qu’ils souhaitent, et de se régénérer. » Certains joueurs n’y verraient sûrement pas d’inconvénient.