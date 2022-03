Eric Carrière stoppe tout, Kimpembe et Mbappé concernés

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Consultant très respecté de Canal+, Eric Carrière a décidé de stopper les frais. Il ne s'y retrouve plus dans le football français, et envoie même un dernier tacle à deux joueurs du PSG.

Ancien joueur de qualité qui mettait la passe, le jeu collectif et offensif en avant, Eric Carrière n’a pas changé sa façon de faire quand il est passé de l’autre côté du micro. Devenu un consultant très respecté, l’ancien meneur de jeu du FC Nantes et de l’Olympique Lyonnais a souvent brillé par ses analyses poussées sur le plan technique et tactique, et sa pleine mesure et retenue face aux côtés moins glorieux du football. Passionné par le jeu, il a décidé de mettre fin à son aventure, estimant prendre de moins en moins de plaisir à commenter et donner son avis, devant les dérives qui secouent le football. Un jeu de plus en plus individualisé, des dirigeants et des entraineurs qui se victimisent, et même des joueurs qui se la jouent perso, Eric Carrière met le clignotant. Et il se lâche également, comme il le fait dans L’Equipe, en s’en prenant généralement au monde du football, même si pour cela il est passé par deux exemples frappant au PSG, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé.

En accord avec @canalplus, j'ai pris la décision d'arrêter à la fin de la saison mon activité de consultant pour me consacrer à l'autre métier qui me passionne depuis 2010 celui d'entrepreneur pour @CavesCarriere.🍷

Merci à ttes les équipes de Canal pour ces 12 belles années. 😊 — Eric Carrière (@carriere_eric) March 24, 2022

« Le plaisir est moins là, en tout cas, et le dépit est réel. Bien sûr, tout évolue mais depuis dix à quinze ans, les valeurs... Quand je vois Frédéric Antonetti et Sylvain Armand qui se tapent dessus, des entraîneurs qui vont gueuler sur l'arbitre parce que leur joueur est au sol alors qu'on sait qu'il n'a rien. Je suis usé de dire ça à la télévision car cela ne change rien. On signe pourtant un document quand on prend une licence mais on se rend compte que ce n'est que du vent, que des mots. Là, tu as des mecs, ils font 1,90 m, ils marchent comme ça (il imite un joueur bombant le torse, les épaules relevées) et tu les touches à peine, ils restent au sol. Kimpembe est très fort mais il va mettre des boîtes et dès qu'il prend un petit coup, c'est la fin du monde ! Je n'ai pas non plus envie de voir Mbappé se tourner vers le public et lever les bras parce que Danilo ne lui met pas le bon ballon. Ce n'est pas un bon comportement. Toutes les mauvaises attitudes qu'on laisse passer, qui sont autorisées, viennent polluer cet esprit d'équipe. L'individualisme, c'est hyper contagieux » a balancé un Eric Carrière qui enrage contre le « chacun pour sa gueule » visible autant dans la société que dans le football.

Mbappé fait comme Guy Roux

Et Kylian Mbappé, pour sa brouille avec les sponsors qui ne collent pas à son image, n’y échappe pas non plus. Et reflète même un comportement hautain à ses yeux. « On n'est plus dans du sport co ! C'est comme Guy Roux, que j'ai connu à Lens et qui mettait du strap sur le logo de l'équipementier du club parce qu'il voulait son propre contrat perso. Comportement individualiste. Dire que l'argent gagné par la Fédé ne sera pas reversé au foot amateur... C'est beaucoup plus compliqué que ça. De l'argent pro qui part vers le monde amateur, il y en a, cela pourrait être mieux mais là, ça fait un peu ‘moi je suis au top et la Fédé, ça ne va pas’ », a souligné le désormais futur-ex consultant de Canal+, qui voulait partir en ayant fait savoir son point de vue sur l’évolution du football. C’est fait.