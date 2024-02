Mbappé prolonge au PSG, le rêve égoïste de Tierry Henry

Dans : JO 2024.

Par Guillaume Conte

Buteur face à la Real Sociedad, Kylian Mbappé a encore montré sa faculté à être décisif. Thierry Henry rêve d'avoir ça sous la main pour les Jeux Olympiques. Mais pour cela, le mieux est qu'il prolonge au PSG.

Sélectionneur de l’équipe de France espoirs et donc boss des Bleuets aux prochains Jeux Olympiques, Thierry Henry se sait très attendu par cette épreuve qui aura lieu au coeur des Olympiades de Paris 2024. Ce changement de cap dans sa carrière pour retrouver le banc de touche a coïncidé avec la fin de sa collaboration avec Amazon Prime, chaine pour laquelle il suivait la Ligue 1. Désormais, l’ancienne légende d’Arsenal et de l’équipe de France n’oeuvre plus que pour CBS, où il prend la parole autour des matchs de Ligue des Champions diffusée par la chaine américaine. A cette occasion, Thierry Henry a été poussé dans ses retranchements par son acolyte et ex-adversaire Jamie Carragher, qui lui a demandé des nouvelles de Kylian Mbappé. Et notamment du choix de l’attaquant du PSG au sujet de sa future destination en carrière, à savoir si ça serait Paris ou le Real Madrid, même si la rumeur d’un intérêt d’Arsenal a aussi parcouru les tabloïds britanniques.

Mbappé veut jouer les JO, Thierry Henry adore

Interrogé donc, Thierry Henry s’est bien gardé de trahir un secret qu’il ne possède de toute façon pas, mais il a reconnu que ce serait plus simple pour lui, en tant que sélectionneur de l’équipe olympique et étant donné le désir de Mbappé de disputer les JO, que l’attaquant tricolore reste en France. « Tout le monde pense qu’il ne peut aller qu’à un seul endroit, mais pour le moment personne ne sait rien. Mbappé est allé à la télé l’autre jour pour dire qu’il avait envie de disputer les JO. Mais cela va dépendre de son choix d’équipe cet été. Les JO ne sont pas une date FIFA, donc les équipes peuvent dire non au fait de libérer des joueurs. Donc la question, ce n’est pas s’il va les jouer ou pas, c’est si son club va le libérer », a glissé « Titi », qui s’est ensuite voulu plus précis sur le choix de Mbappé qui l’arrangerait.

Thierry Henry breaks down what Kylian Mbappe's summer could look like and how it complicates his job as the French U23 manager 👀 pic.twitter.com/ldpawF8kBU — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 14, 2024

« S’il signe au Real Madrid ? Ce serait bien sûr plus dur pour moi. Avec des joueurs qui évoluent en France, avec les JO en France, je me plais à penser que les clubs libéreront les joueurs. Le problème, c’est avec les joueurs qui jouent dans des équipes étrangères. Ils n’ont pas besoin de les envoyer, et ce sera alors compliqué. On peut très bien se mettre d’accord avec un joueur, qu’il change de club cet été et qu’il ne soit plus autorisé à venir. Ensuite, c’est à moi de supplier les équipes pour qu’ils me laissent le joueur, et ce sera difficile de convaincre les clubs étrangers. Après Mbappé a envie de jouer les JO. C’est une douce musique à mes oreilles », a confié Thierry Henry sur le plateau de CBS. Au moins, le sélectionneur des Espoirs a fait savoir son point de vue très clair, et une prolongation de Mbappé au PSG lui validerait quasiment automatiquement sa participation aux JO. Ce qui ne serait pas forcément le cas en cas de signature au Real Madrid.