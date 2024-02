Mbappé privé de Jeux Olympiques par le Real Madrid

Dans : JO 2024.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé n'a pas encore annoncé qu'il allait rejoindre le Real Madrid, mais le club espagnol n'est pas le PSG. Et il est hors de question que l'attaquant français participe aux JO de Paris s'il signe avec les Merengue.

Cette fois c'est officiel, le meilleur joueur français ne sera plus sous contrat avec le Paris Saint-Germain lorsque les Jeux Olympiques débuteront dans la capitale le vendredi 26 juillet prochain. Le numéro 7 parisien a prévenu Nasser Al-Khelaifi qu'il avait décidé de partir libre, sans toutefois préciser s'il rejoindra, comme prévu, le Real Madrid. Mais il n'y a guère de suspense, et c'est probablement ce qui va décider du destin olympique de Kylian Mbappé. Car si le PSG avait donné son accord pour que le joueur de 25 ans puisse rejoindre l'équipe de France olympique après avoir joué l'Euro 2024 avec l'équipe de France, du côté de Madrid Florentino Perez n'est pas du tout du même avis. Le président du géant espagnol n'est pas du genre à se faire dicter ses décisions par ses joueurs et tout serait déjà très clair.

Mbappé et les JO de Paris, ce n'est pas gagné

Dans La Tribune Dimanche, Stéphane Colineau affirme que pour le Real Madrid aucune dérogation ne sera donnée à Kylian Mbappé afin qu'il rejoigne la sélection de Thierry Henry durant l'été pour viser l'or olympique. La compétition durant les JO n'est pas une sous le régime de la FIFA et les clubs n'ont aucune obligation à libérer leurs joueurs. « Le Real Madrid a priori, voudra sans doute l’avoir au plus tôt après l’Euro (14 juin·14 juillet). Mbappé est en position de force pour imposer ses désirs ? Pas si sûr. Il y a la question salariale à régler et celle des droits à l'image. Et la Maison blanche n'entend pas déséquilibrer son vestiaire. Par ailleurs, lors des dernières éditions, elle s'est plus opposée à ceux qui voulaient aller aux JO qu'elle ne leur a facilité la tâche », précise notre confrère sur cette épineuse question. De plus, si en France, les JO de Paris sont considérés comme une mission obligatoire pour nos sportifs et justifient que tout soit fait pour briller, en Espagne le tournoi olympique de football passe derrière la Liga.

Le seul éventuel motif d'espoir pour Kylian Mbappé d'obtenir finalement un bon de sortie est que le Brésil a été éliminé dimanche dernier par l'Argentine dans la course à un ticket olympique. Ce qui veut dire que Vinicius Jr et Rodrygo ne seront pas retenus par les JO 2024 et seront à la disposition de Carlo Ancelotti. Cependant, les deux stars brésiliennes seront à la Copa America du 20 juin au 16 juillet 2024 et auront peut-être besoin de souffler aussi avant de revenir à Madrid. Autrement dit, il n'est pas du tout évident que Kylian Mbappé soit de la fête estivale à Paris, sauf si bien évidemment la star française prenne tout le monde à contrepieds et ne signe pas au Real Madrid. Mais cela relève de la science fiction.