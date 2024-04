LdC ‍: Antoine Griezmann met Thierry Henry à genoux

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Auteur d’une passe décisive et d’une prestation sublime dans son ensemble, Antoine Griezmann a été élu homme du match après la victoire de l’Atlético de Madrid contre le Borussia Dortmund (2-1).

Absent lors du dernier rassemblement de l’Equipe de France, Antoine Griezmann est revenu de blessure au meilleur moment possible pour l’Atlético de Madrid. Titulaire contre le Borussia Dortmund mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des Champions, le meneur de jeu des Colchoneros a livré une prestation sublime. Précieux à la récupération ainsi qu’à l’organisation du jeu, le natif de Mâcon a par ailleurs été décisif avec une passe décisive subtile pour Samuel Lino pour le but du break. Sur l’antenne de CBS Sports, Thierry Henry a couvert Antoine Griezmann de louanges, alors que le sélectionneur de l’Equipe de France olympique rêve de pouvoir compter sur l’attaquant de l’Atlético de Madrid lors des JO en juillet prochain.

« Il est si intelligent » savoure Thierry Henry au micro de la chaîne de télévision américaine, avant de poursuivre. « Dès que le ballon est sorti, il a couru derrière la défense, est revenu pour ne pas être hors-jeu. Il voit le jeu, lève le ballon pour son équipier et la conclusion est magnifique » a apprécié l’ancien attaquant des Bleus, accompagné lors de cette grande soirée par un autre buteur d’une classe folle, Alessandro Del Piero. Et pour la légende vivante de la Juventus Turin et de la sélection italienne, il est clair qu’Antoine Griezmann fait partie des meilleurs joueurs du monde.

Griezmann fait l'unanimité

« Je pense qu’il est dans la top liste des meilleurs joueurs du monde. On parle parfois des joueurs à la première ou deuxième place. Définitivement, ce gars doit être avec ces joueurs parce que c’est un 'game changer' » a lancé Alessandro Del Piero, lui aussi sous le charme d’un Antoine Griezmann qui est définitivement à l’âge de la maturité du haut de ses 33 ans. Meilleur que jamais, « Grizou » est à son apogée et ce n’est certainement pas Didier Deschamps qui va s’en plaindre à quelques semaines de l’Euro et alors que son autre joueur phare, Kylian Mbappé, est lui dans le dur.