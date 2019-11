Zidane a offert l'argent du Qatar à sa fondation en Algérie

Dans : Info.

Afin de soutenir la candidature du Qatar à l'organisation du Mondial 2022, Zinedine Zidane a touché un gros chèque. Mais Zizou a précisé que cet argent avait servi pour sa fondation en Algérie.

Pour permettre à sa candidature à l’organisation du Mondial 2022 d’avoir le soutien de nombreuses personnalités du football, le Qatar a officiellement distribué des chèques. Zinedine Zidane a signé avec le pays gazier afin d’apporter son image au dossier, lequel a finalement raflé la mise auprès de la FIFA. Pour s’engager derrière le Qatar, il s’est dit que Zizou avait empoché un chèque de 11ME, ce qui évidemment fait du bruit en France où certains estimaient que la star avait perdu son âme.

Mais dans sa biographie à paraître mercredi prochain, dont le JDD publie des extraits, Zinedine Zidane a donné sa version des faits, laquelle change la donne. « En 2005, quand le prince Jassim me propose d’aller jouer au Qatar en compagnie de Ronaldinho. Son souhait était de développer le football dans son pays, mais pour moi il était clair que je devais terminer ma carrière au Real. Je respectais son idée de faire grandir mon sport et je lui avais dit que, si un jour je pouvais aider, je le ferais avec plaisir. Alors quand le Qatar a monté son projet de Mondial pour 2022 et m’a sollicité, j’ai accepté de suite (...) Déjà ce n’était pas onze mais trois millions d’euros, mais cet argent n’était pas pour moi. L’intégralité des trois millions est allée à la fondation Zinédine Zidane, à but humanitaire, que mon père et moi avons montée en Algérie il y a plusieurs années », a tenu à préciser Zinedine Zidane, qui n’a donc pas mis cet argent sur son compte personnel et en a fait profiter des gens qui en avaient besoin.