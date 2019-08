Vinci Cup : Le FC Porto conserve son titre

Dans : Info.

C’est ce weekend que se déroulait à Meudon la 4ème édition de la VINCI CUP, compétition internationale de football de référence pour la catégorie U15. Véritable antichambre du monde professionnel, ce tournoi de présaison a réuni 12 formations issues de clubs professionnels prestigieux dont le Paris FC, le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille, le FC Porto (tenant du titre) et, nouveauté cette année, la Juventus de Turin. L’occasion de découvrir quelques-unes des futures pépites du football qui ont évolué tout le weekend sous les yeux de scouts venus des plus grands clubs européens. Pour la petite histoire, le jeune rennais Eduardo Camavinga qui a brillé face au PSG le weekend dernier avait participé à la 1ère édition de la Vinci Cup en 2016.

Pour la 2ème année consécutive (après le Standard de Liège en 2016 et l’Olympique de Marseille en 2017), ce sont les jeunes joueurs du FC Porto qui se sont imposés lors de cette Vinci Cup 2019, remportant la finale aux tirs au but face au Toulouse FC (1-1, 4-3 t.a.b.) ! La Juventus de Turin complète le podium, vainqueur aux tirs au but lors de la petite finale face aux Japonais du Urawa Red Diamonds (1-1, 2-1 t.a.b.).