Victoria Beckham vend 130 euros un tee-shirt mythique

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Dans la série Netflix consacrée à David Beckham, son épouse avait fait une réponse restée mythique à une question de l'ancien joueur. Mais Victoria Beckham a transformé sa réponse en énorme business.

C’est une scène qui a fait le tour des réseaux sociaux au moment de la sortie du documentaire réalisé par Netflix sur la vie de David Beckham. Alors que son épouse était interrogée sur sa jeunesse, et tentait de faire croire qu’elle était issue d’une famille de la classe ouvrière, le Spice Boy pointait sa tête et demandait à Victoria de lui dire dans quelle voiture son père venait la chercher à l’école. Après une longue attente, le Spice Girl finissait par reconnaître que son père « avait une Rolls-Royce ». Une séquence très drôle de spontanéité, et qui a eu une popularité énorme sur X, l'intrusion imprévue de David Beckham y étant pour beaucoup. De quoi confirmer, dans la foulée, que Victoria Beckham était une formidable femme d’affaires, puisqu'elle a réussi à transformer le buzz en euros.

Netflix permet aux Beckham un énorme coup

Car l’épouse du patron du club de l’Inter Miami, consciente que sa phrase avait fait mouche, a déposé la marque et a sorti un tee-shirt, en anglais, avec la phrase « Mon père avait une Rolls-Royce ». Et l'engouement est énorme malgré un prix délirant. Sur le site officiel de Victoria Beckham, ce tee-shirt en coton fabriqué au Portugal se vend pour la coquette somme de 130 euros. Face à la demande pour ce vêtement, il faut désormais s'inscrire sur une liste d'attente pour pouvoir s'offrir ce tee-shirt mythique. Une belle opération financière pour l'épouse de David Beckham, la fortune du couple anglais étant estimée à 500 millions d'euros par le Sunday Times qui s'est penché sur les grandes fortunes anglaises. Nul doute que ce tee-shirt à 130 euros contribuera à faire grossir cette fortune, sans même que DB ait besoin de le porter pour en faire la promotion. Bien joué Victoria.