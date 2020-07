TV : Favard homophobe ? Olivier Rouyer entre dans la danse

Dans : Info.

Gilles Favard se retrouve dans une polémique médiatique, le consultant de la chaîne L'Equipe étant accusé par un de ses collègues de l'avoir menacé.

Yoann Riou contre Gilles Favard, cela a été le clash le plus improbable du week-end, le premier accusant le deuxième de l’avoir menacé pendant une pause publicitaire lors de l’Equipe du soir….il y a trois ans. Et l’ancien candidat de Danse avec les Stars de dire qu’il était toujours marqué par cet incident. Si Gilles Favard a reconnu avoir été virulent contre le journaliste, et s'en est excusé, il estime aussi avoir payé au prix fort les propos tenus hors-antenne. Même si personne ne sait réellement ce qu’il s’est dit entre les deux hommes, on évoque des propos homophobes, ou du moins une injure homophobe. Pour Olivier Rouyer, cela ne tient pas réellement debout.

Pour celui qui participe régulièrement à l’Equipe du Soir, et qui a été l’un des rares footballeurs à faire son coming-out, Gilles Favard n’est pas celui que certains veulent dépeindre. « Je vais être clair. J’apprécie énormément Gilles Favard et je ne l’ai jamais entendu dire de propos homophobes. Nous sommes très amis. Il a beaucoup de respect pour moi et j’en ai beaucoup pour lui. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé exactement avec Yoann Riou, et actuellement je ne travaille pas sur la chaîne L’Equipe, puisque je dois reprendre à partir du 20 août. En tout cas, Gilles Favard ne m’a jamais tenu de propos homophobes et cela m’étonnerait fortement qu’il l’ait fait », a confié, sur OL-TV, Olivier Rouyer. Du côté du média sportif, on ne semble pas réellement tenir rigueur de l’incident au Spectre, puisque Gilles Favard est chaque soir à l’antenne depuis lundi.