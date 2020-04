TV : Touché mais pas coulé, Pierre Ménès promet de revenir

Dans : Info.

Greffé au foie et au rein en 2016, Pierre Ménès a de nouveau été victime de graves problèmes de santé en ce début d’année.

Et pour cause, le chroniqueur du Canal Football Club a été hospitalisé une semaine après avoir contracté le Covid-19 malgré un strict respect du confinement. S’exprimant pour le site suisse Bluewin, le journaliste a alerté sur les risques de ce virus. « C’est tout sauf une 'grippette'! J’étais alité toute la journée, je ne faisais que dormir, je me suis vu partir » explique Pierre Ménès dans un récit édifiant. « J’ai perdu 15 kilos, je n’ai plus de muscles. Je suis un gros qui a la peau sur les os, c’est assez bizarre. Au bout d’une semaine, les soignants m’ont laissé rentrer chez moi. Je suis en convalescence. Je mise sur deux mois tranquilles à la maison ». Mais quid alors d’un éventuel retour sur les plateaux de télévision en cas de reprise de la Ligue 1 ?

S’il refuse de se projeter trop loin, le consultant vedette de Canal + promet de revenir dans le paysage audiovisuel. « Je n’y pense pas. Il ne se passe rien en ce moment au niveau du football. Pour l’instant, je pense à ma gueule. Et je penserai au foot, quand foot il y aura… Personne ne sait quand ça va reprendre. Mais à un moment donné, il faudra revivre, prendre des risques, sortir à nouveau. Je suis un guerrier, je me battrai jusqu’au bout, je retournerai sur les plateaux télé, comme je l’ai fait après ma double greffe il y a trois ans. Je redeviendrai méchant quand même, que les gens soient rassurés » a expliqué Pierre Ménès, pour qui il n’est pas envisageable de cesser son activité de chroniqueur TV malgré ses nombreux pépins de santé. Un caractère et une abnégation qui forcent le respect....