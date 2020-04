TV : Pierre Ménès hospitalisé en raison du Covid-19

Dans : Info.

Via les réseaux sociaux, Pierre Ménès, actuellement hospitalisé, annonce avoir souffert du coronavirus. Il doit sortir ce lundi pour rentrer se confiner chez lui.

C’est les traits très tirés que Pierre Ménès a annoncé ce lundi matin être depuis mardi dans un hôpital parisien suite à l’épidémie du coronavirus. Le consultant de Canal+ explique être tiré d’affaire, au point de pouvoir repartir chez lui d’ici quelques heures. Mais Pierre Ménès admet que cette expérience a été violente, alors que sa santé est évidemment très fragile depuis ses récents soucis.

« Comme vous le constatez, je suis à l’Hôpital Beaujon, j’y suis depuis mardi après pourtant un confinement très très sage chez moi. J’ai été obligé d’appeler les médecins, j’étais totalement épuisé avec de terribles diarrhées, et pas les autres symptômes habituels du Covid, et pourtant c’est le Covid que j’avais. J’ai été hospitalisé en fin de virus, je suis allé à l’Hôpital Beaujon où j’avais été greffé et il a fallu tout contrôler par rapport à mon foie et mon rein, ce qui aggrave les choses. Là, l’ambulance vient me chercher pour me ramener chez moi, j’ai en plus une terrible crise de goutte dans les deux genoux, donc voilà il va falloir reprendre la forme, remarcher. Normalement avec que ce devrait annoncer Emmanuel Macron lundi soir j’ai du temps avant que le foot reprenne. A chaque chose malheur est bon, 15 kilos de moins. Je vais donc retourner me confiner, ça reste la seule solution. Restez chez vous, prenez soin de votre santé. Quand elle n’est pas là c’est très très dur. Je vous aime et je vous embrasse, à très bientôt », a expliqué un Pierre Ménès à la voix très faible.