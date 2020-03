TV : TF1 tourne la page, Christian Jeanpierre est viré

Dans : Info.

Relégué au second plan depuis l’arrivée de Grégoire Margotton en 2016, Christian Jeanpierre (54 ans) va quitter TF1. Selon les informations de L’Equipe, le journaliste ne fait plus partie des plans de la chaîne qui l’a licencié. La fin d’une collaboration de plus de 30 ans pour celui qui avait débuté dans le groupe en tant que stagiaire en 1988, et qui avait pris la succession de Thierry Gilardi après son décès en 2008. A l’approche de l’Euro 2020, TF1, qui partagera la diffusion de la compétition avec M6, compte pour le moment sur le duo composé de Margotton et du consultant Bixente Lizarazu.