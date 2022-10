TV : TF1 en panique avant le Mondial au Qatar

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

En conflit avec Canal+, qui a cessé d’émettre ses chaînes depuis le 2 septembre dernier, le groupe TF1 voit ses audiences chuter. Pour le diffuseur de l’équipe de France, championne du monde en titre, la tendance est inquiétante à l’approche du Mondial 2022. Et seule une décision de justice favorable semble en mesure de résoudre le problème.

Après la publication des chiffres de Médiamétrie lundi, TF1 a pu constater les dégâts sur le mois de septembre. A cause du conflit avec Canal+, les audiences de ses chaînes sont en forte baisse. Les ennuis ont commencé le 2 septembre dernier, lorsque Canal+ a décidé de ne plus diffuser les cinq chaînes du groupe (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI). « Le groupe TF1 exige des sommes très importantes pour la distribution de ses chaînes gratuites de la TNT. Or les abonnés Canal+ n'ont pas à payer pour des chaînes gratuites », s’est défendu le groupe présidé par Maxime Saada dans un communiqué.

TF1 perd gros

Pour TF1, cette décision qui touche près de 5,4 millions de foyers représente une baisse globale de 8% sur ses audiences. Un vrai coup dur pour la Une qui vient de réaliser son pire mois historique ! Certes, sa chaîne principale garde la meilleure part de marché avec 17,7% sur l’ensemble du public. Mais comparé aux chiffres de septembre 2021, la perte est estimée à 2,3 points. Il s’agit tout simplement de la plus forte baisse dans le paysage audiovisuel français.

Conflit TF1/Canal+ : la Cour d'appel de Paris tranchera le 20 octobre prochain, à un mois pile du début de la Coupe du monde de foot au Qatar #Médias — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) October 6, 2022

De quoi conforter le groupe TF1 dans son attaque en justice. La filiale de Bouygues a en effet demandé le rétablissement de ses chaînes. Mais le mois dernier, le Tribunal de commerce de Paris a donné raison à Canal+. Le groupe TF1 a ensuite contesté la décision rendue. Et la Cour d’appel de Paris a prévu de donner son verdict le 20 octobre prochain, soit un mois avant le début du Mondial 2022. Une date capitale pour l’un des deux diffuseurs de l’équipe de France.