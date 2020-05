TV : RMC réclame des millions d'euros à l'UEFA

Dans : Info.

Privé des matches de Ligue des champions et d'Europa League, le groupe Altice (RMC-BFM) réclame à l'UEFA un remboursement d'une partie des droits déjà payés.

Fondateur du groupe Altice, qui possède notamment BFM, RMC, Libération et l’Express, Patrick Drahi n’a pas l’intention de laisser l’UEFA jouer avec sa fortune. Alors que ses médias traversent une période délicate, le milliardaire a prévenu qu’il voulait que l’instance européenne du football lui rembourse une partie des droits TV payés pour la diffusion de la Ligue des champions et de l’Europa League. Car RMC avait payé d’avance 175ME en janvier dernier à l’UEFA pour la deuxième partie de la saison européenne…qui s’est arrêtée en mars. Même si la compétition peut encore reprendre et s’achever en août prochain, coronavirus oblige, Patrick Drahi va demander à se faire rembourser une bonne partie de ces 175ME, sachant que le contrat entre RMC et l’UEFA s’achève dans un an, moyennant 350ME par saison.

S’exprimant auprès de l’agence Reuters, Patrick Drahi a prévenu fermement l’UEFA. « Nous avons déjà payé 175ME en juillet l'an dernier pour la première partie de la saison et nous avons payé en janvier 175ME supplémentaires pour la deuxième partie de la saison. Le problème est le suivant : je n'ai vu personne jouer depuis mi-mars. Nous n'allons pas payer pour quelque chose que je n'obtiens pas, ok? (..) Pour faire simple, je compte récupérer de l'argent, très rapidement », a indiqué le boss d’Altice, au moment même où des coupes drastiques vont intervenir dans les effectifs de RMC Sport notamment.