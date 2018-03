TV : Record d'audience historique pour BeInSports grâce à PSG-Real Madrid

Dans : Info, PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Au lendemain de l'élimination du Paris Saint-Germain face au Real Madrid en Ligue des champions, BeInSports a annoncé que la diffusion de cette rencontre lui avait permis de battre son record absolu d'audience. La chaine sportive a en effet réuni 2.085.000 téléspectateurs en moyenne, avec un pic à 2.347.000 téléspectateurs pendant la rencontre.

De plus, ce résultat ne tient pas compte des personnes qui ont suivi ce PSG-Real dans les bars, les restaurants et via l'application BeInSports. Même si le média qatari se réjouit de ce score, on peut hélas penser que l'élimination du Paris Saint-Germain a probablement tué les espoirs de battre ce record cette saison en Ligue des champions, BeInSports n'étant plus diffuseur à partir de l'année prochaine.