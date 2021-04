TV : Pierre Ménès de retour ? Canal+ hésite

Dans : Info.

Actuellement au repos, Pierre Ménès fait l'objet d'une enquête interne chez Canal+. Son retour au CFC n'est pas certain, mais la chaîne cryptée hésite encore.

Les fans de Pierre Ménès, et ils sont nombreux, seront privés du consultant vedette ce dimanche soir à l’occasion du Canal Football Club. D’un commun accord, Canal+ et le journaliste ont décidé de mettre en pause leur collaboration, Pierre Ménès étant parti prendre du repos après l’énorme polémique engendrée par la diffusion du documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste » . Pointé du doigt pour son comportement à l’encontre de plusieurs femmes, et notamment Marie Portolano, qui a réalisé le documentaire, Pierre Ménès a depuis présenté ses excuses. Mais en 2021, cela ne suffit plus, et c’est un déluge de critiques assassines qui est tombé sur le consultant star de C+. Mais tout être humain a droit à une deuxième chance, et si le comportement de Pierre Ménès était répréhensible, il pourrait avoir l’occasion de revenir à l’antenne de la chaîne cryptée.

Le CFC sans Pierre Ménès est-il en danger ?

Du côté de Canal+, tandis que les syndicats du personnel attendent le résultat d’une enquête diligentée par la direction sur les faits reprochés à Pierre Ménès, deux clans semblent s’affronter concernant le come-back du sniper numéro 1 du football français. « A-t-­il fait son temps ? En interne, la ques­tion divise. Pour ses partisans, le « CFC » risque, sans lui, de rede­venir « plan­-plan ». Ses ennemis rappellent que son absence pour maladie n’avait éloigné aucun téléspectateur », expliquent deux journalistes du Monde, qui ont bossé sur le dossier Pierre Ménès. Compte tenu du calendrier, il se pourrait bien que ce dernier soit mis au repos jusqu’à la fin de l’actuelle saison avec un retour pour le championnat 2021-2022. A moins que du côté de Maxime Saada et Vincent Bolloré on tranche définitivement dans le vif.