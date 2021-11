TV : Pierre Ménès choque avec Eric Zemmour et il s’en fout

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Il y a quelques jours, Pierre Ménès a surpris son public en proposant une interview footballistique d’Éric Zemmour.

Probable candidat à la future élection présidentielle, Eric Zemmour est un homme politique clivant et en ce sens, son interview sur la nouvelle plateforme de Pierre Ménès a provoqué un énorme tollé. Dans son concept digital « Face à Pierrot », l’ancien journaliste de Canal + est revenu sur le pourquoi du comment de cette interview inattendue. Pierre Ménès explique ainsi que son objectif est de réaliser plusieurs interviews orientées sur le football d’hommes politiques tels que Manuel Valls, Nicolas Sarkozy, François Hollande ou encore Emmanuel Macron. Et que le choix d’Eric Zemmour s’explique simplement par le fait que l’ex-éditorialiste de C-News fut le premier à répondre positivement à son invitation…

« Je fais ce que je veux » assume Pierre Ménès

« Je suis chez moi et je fais ce que je veux. Depuis longtemps, j’ai remarqué qu’il y avait énormément de personnalités politiques qui adoraient le football : Manuel Valls, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron… Je trouve intéressant de leur donner la parole et de voir une autre facette de leur personnalité en s’exprimant sur l’une de leurs passions. Pourquoi Eric Zemmour en premier ? Parce que c’est le premier qui m’a dit oui… J’ai appelé Zemmour, il m’a dit oui. J’ai trouvé l’interview de qualité, apaisée. Quand il a parlé de Benzema et de l’Algérie, je l’ai repris. Je ne vois pas où il est marqué qu’il faut interviewé que des gens avec qui on est d’accord ? Car si un jour je fais Emmanuel Macron en interview, on va me dire que je suis à la botte du gouvernement » a justifié Pierre Ménès, qui jouit d’une liberté totale sur sa nouvelle plateforme digitale et qui compte bien en profiter pour faire ce qu’il veut. A commencer par des interviews d’invités très controversés s’il en a envie…