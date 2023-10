TV ‍: Laure Boulleau annonce sa grossesse en direct sur Canal+

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Consultante de Canal+, Laure Boulleau a annoncé en plein direct depuis St James' Park qu'elle était enceinte de son premier enfant.

Agée de 36 ans, Laure Boulleau a consacré l'essentiel de sa vie au football, d'abord comme joueuse avec le PSG et l'équipe de France, et désormais comme consultante vedette de Canal+. Alors, la jeune femme a décidé qu'elle devait annoncer sa grossesse sur la chaîne cryptée et juste avant le match de Ligue des champions entre Newcastle et le PSG.

Sur le plateau de la chaîne cryptée, installé au bord de la pelouse, Laure Boulleau a reconnu que physiquement, elle ne pouvait plus trop masquer qu'un heureux événement se profilait, avouant que son enfant à venir avait l'air d'apprécier l'ambiance des stades, puisque la veille, la consultante était au stade Bollaert-Delelis pour Lens-Arsenal. Un bonne nouvelle qui a fait le bonheur de ses collègues de Canal+.