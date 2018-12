TV : Canal+ peut-il mourir à cause du foot ? Il dit oui et s'explique

Dans : Info, Ligue 1.

Mardi, la Ligue de Football Professionnel a annoncé que MediaPro et BeInSports se partageaient les droits TV de la Ligue 2, tandis que la Coupe de la Ligue n'avait aucun repreneur. Autrement dit, Canal+, qui a récemment racheté les droits de la Premier League, n'aura plus aucune rencontre française à son catalogue. Et pour Thierry Marchand, cela peut annoncer un avenir très compliqué pour la chaîne cryptée. Sur la chaîne L'Equipe, le journaliste a justifié son pessimisme pour Canal+.

« Canal+ peut-elle survivre sans foot français ? Moi je ne pense pas. Je me souviens d’une discussion que j’avais eu il y a deux ans avec un camarade de Canal+ quand ils avaient perdu la Premier League. Je lui avais posé la question sur le niveau des audiences entre la Premier League et la Ligue 1. Il m’avait répondu qu’un top match de Premier League c’est trois fois moins d’audience que le plus bas d’audience d’un match de Ligue 1. Les gens ne s’abonnaient pas spécialement à Canal+ pour la Premier League, le championnat anglais c’est bien, tout le monde l’adore, mais ce qui génère l’audience de Canal+ c’est la Ligue 1 (...) Là on est dans l’ère qui précède les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), ça va être ça. Mediapro c’est précurseur de ce qui va se passer dans moins de 5 ans », annonce Thierry Marchand, qui ne voit pas Canal+ revenir dans la course pour la Ligue 1 et la Ligue 2.