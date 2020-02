TV : Booba insulte Stéphane Guy, ce n'est plus du foot circus

Dans : Info.

Dimanche soir, Stéphane Guy était aux commentaires du match PSG-Bordeaux. Et les réseaux sociaux ont débordé, au point de faire réagir Booba qui a insulté le journaliste de Canal+.

Considéré comme favorable au PSG par les fans de l’OM, comme anti-Qatar et Paris SG par les supporters du Paris Saint-Germain, et anti-OL par ceux de Lyon Stéphane Guy sait qu’à chaque match qu’il commente son nom apparaîtra en TT sur Twitter. Et le match contre Bordeaux n’a pas dérogé à la règle, des centaines d’insultes étant proférés à l’encontre du journaliste de Canal+ au fil de la rencontre. Pire encore, des pétitions en ligne ont été lancées afin de demander à la chaîne cryptée de virer sans délai Stéphane Guy. Au sein de cette chasse à l’homme, est apparu un nom bien connu, celui de Booba. Réagissant à un message sur Twitter d’un téléspectateur remonté contre le journaliste, le rappeur aux 5 millions de followers a été bref et peu courtois : « J’sais pas qui c’est ce Stéphane Guy mais il a l’air de bien puer la merde. » Cela a évidemment ouvert les vannes à de nouvelles insultes à l'encontre du commentateur de Canal+.

Ce lundi, Emilie Ross, créatrice de Meuf de Foot, ramenait tout le monde à la réalité de cette campagne : « Je viens de voir la pétition qui tourne sur Stephane Guy... Non mais ça va pas ? Imaginez on vous fait un truc comme ça à vous ? Pour que vous sautiez de votre taf ? Si toute cette énergie pour nuire était utilisée pour des trucs positifs, Twitter sauverait le monde... »