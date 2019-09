TV : Adil Rami effacé volontairement sur France 2

Dans : Info, OM.

France 2 diffusera prochainement le samedi soir un jeu intitulé La Course des Champions, lequel sera animé par Teddy Riner. Cette nouvelle émission a déjà été mise en boîte en partie il y a plusieurs mois, et parmi les sportifs qui avaient tourné des séquences, il y avait Adil Rami. Le champion du monde, qui évoluait alors à l'Olympique de Marseille, avait participé à l'enregistrement fait en mai au Stade de France. Mais sur la version qui sera diffusée à l'antenne, nulle trace du défenseur comme l'a confirmé le producteur ce mercredi lors d'une conférence de presse.

Il ne s'agit pas d'une censure, mais d'une décision commune entre Adil Rami et l'association qu'il défendait à cette occasion. Bien évidemment, il s'agit de l'association Solidarité Femmes avec qui Adil Rami collaborait. Mais après les terribles accusations de Pamela Anderson à l'encontre de son ancien compagnon, et malgré les dénégations du champion du monde, les deux camps ont décidé qu'il était impossible que cette séquence soit diffusée. Et cela explique, le coup de ciseau donné au montage de La Course des champions.