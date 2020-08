TV : 25,90 euros c'est trop cher, Mediapro s'agace

Dans : Info.

A quelques jours du début de la campagne d'abonnement à Téléfoot, Mediapro estime que son prix d'abonnement mensuel est très raisonnable.

Les amateurs de football à la télévision l’ont bien compris, il faudra empiler un abonnement de plus en 2020-2021, la Ligue de Football Professionnel ayant décidé de faire le bonheur des clubs, mais pas celui des consommateurs. Après Canal+, BeinSports et RMC, il faudra désormais payer 25,90 euros par mois à Mediapro pour recevoir les programmes de Téléfoot, chaîne qui diffusera 80% de la Ligue 1 et de la Ligue 2 lors des quatre prochaines saisons. Nombreux sont ceux qui pensent que trop c’est trop, et que cela devient tendu sur le plan du budget, au point que les offres pirates commencent à crouler sous les demandes. Pour le patron espagnol de Mediapro, les amateurs de football en France devraient s’intéresser aux prix pratiqués à l’étranger avant de se plaindre.

« Deux fois plus cher que BeinSports en 2016 ? Ce n’est pas comparable avec BeInSports dont l’offre n’avait rien à voir. J’ajoute que nous sommes les moins chers d’Europe, comparés notamment aux tarifs d’abonnement bien plus élevés en vigueur en Allemagne, en Italie ou en Angleterre. Nous savions depuis le début, d’après nos études, que ce prix était le meilleur proposé aujourd’hui sur le continent européen. Notre campagne d’abonnement démarre le 17 août et nous l’attendons avec optimisme. On démarre avec plus de 750.000 abonnés grâce au partenariat avec SFR, ce qui constitue une excellent base de départ », explique, dans le Journal du Dimanche, Jaumes Roures à quelques jours du début de la campagne d'abonnement. L'avenir permettra de rapidement en savoir plus sur l'intérêt des téléspectateurs pour Téléfoot, et cela dans une situation idéale pour le média puisque les supporters ne pourront pas tous accéder dans les stades compte tenu de la limitation de la jauge à 5.000 spectateurs.