Toulon : Accord trouvé, Mourad Boudjellal débarque !

Dans : Info.

Ancien président et argentier du club de rugby de la ville avec un succès sans précédent, Mourad Boudjellal tourne autour du SC Toulon depuis des mois.

Sous la pression du Maire de la Ville, qui a menacé de couper les subventions au club de football si jamais aucun accord n’était trouvé, le propriétaire du club Claude Joye et l’homme d’affaires ont trouvé un terrain d’entente pour essayer de faire remonter le SC Toulon vers le sommets. Actuellement en N2, le club du Var sera désormais dirigé par Mourad Boudjellal, qui sera aux commandes de la SASP et pourra ainsi prendre les décisions sur le plan sportif et commercial.

De son côté, Claude Joye ne lâche pas l’affaire et sera toujours l’actionnaire majoritaire de la société SC Toulon et de l’association. Une répartition qui a débouché sur un accord, qui sera scellé dans les prochains jours, à savoir le 26 juin, selon Nice-Matin. La volonté du très ambitieux Mourad Boudjellal est donc d’attirer des investisseurs pour permettre au SC Toulon de revenir au plus haut niveau, le club du Var ayant longtemps eu des gros problèmes financiers, avant de redescendre de National en N2 la saison dernière.