Sala et son pilote victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone ?

Ce mercredi, le bureau d'enquête anglais qui travaille sur le dramatique accident d'avion qui a coûté la vie à Emiliano Sala et à son pilote le 21 janvier dernier, alors que l'attaquant quittait Nantes pour rejoindre Cardiff, a donné les premiers résultats de son travail. Et selon l'agence Guernesey Press, il s'avère que Sala et le pilote ont été exposés à un très haut niveau de monoxyde de carbone. Ce taux élevé, probablement issu du gaz d'échappement du moteur de l'avion, pourrait explique le crash, les deux occupants étant susceptibles d'avoir eu un malaise en même temps.

Footballer Emiliano Sala and his pilot David Ibbotson had been exposed to harmful levels of carbon monoxide in the cockpit of their private plane when it crashed in the English Channel on 21 January, the Air Accident Investigation Branch said. #sala #emiliano #guernsey