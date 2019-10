Médias : Eugène Saccomano est mort

Dans : Info.

Agé de 83 ans, Eugène Saccomano s'est éteint ce lundi des suites d'une maladie neurologique annonce le quotidien régional Var-Matin. Pour beaucoup, le journaliste a été LA voix du football pendant de très nombreuses années, que ce soit sur RTL ou Europe 1, et sa célèbre émission Le match du lundi avait été le premier vrai talk-show de foot. Si Eugène Saccomano avait un ton unique lorsqu'il s'enflammait pour un match, il est également l'auteur de nombreux livres, dont certains n'avaient rien à voir avec le football. Longtemps correspondant à Marseille pour Europe 1, il a notamment écrit Bandits à Marseille dont l'adaptation au cinéma, Borsalino, a été l'un des plus grands succès du cinéma français avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo dans les principaux rôles.