Racisme à Nancy ‍: Une personne identifiée

Par Guillaume Conte

L’AS Nancy-Lorraine est sortie du silence ce jeudi midi pour s’excuser publiquement auprès du Red Star et de ses joueurs pour le comportement raciste de certains de ses supporters, mercredi soir à l'occasion du match de National entre les deux équipes. Dans un communiqué, le club lorrain a expliqué être parvenu à identifié au moins une personne au comportement raciste, et invite tous les spectateurs qui ont pu être témoins de tels actes à témoigner pour faire avancer l’enquête.

« L’ASNL tient à condamner avec la plus grande fermeté le comportement inacceptable et intolérable de quelques personnes présentes dans les tribunes du Stade Marcel Picot ce mercredi, ainsi qu’à apporter son soutien et présenter ses excuses aux joueurs du Red Star. Après visionnage des images de vidéo surveillance cette nuit, le club a identifié un individu, dont l’identité reste pour l’instant inconnue. Une procédure a été immédiatement ouverte avec l’aide des autorités de police présentes sur place. Par ailleurs, nous avons pu lire sur les réseaux sociaux que d’autres spectateurs avaient assisté à cette scène. Nous les invitons à se rapprocher du club ou de la Police afin d’apporter leurs témoignages », a livré le club nancéien, qui a promptement réagi et a tenu à faire savoir sa position sur ce sujet.