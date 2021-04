Canal+ : Pierre Ménès viré du CFC ?

Dans : Info.

Pierre Ménès est au repos depuis deux semaines, et on ne sait toujours pas s'il fera un jour son retour au Canal Football Club, malgré une audience en berne pour cette émission.

La direction de Canal+ doit sérieusement se prendre la tête entre les mains actuellement concernant l’avenir de Pierre Ménès. Car le CFC l’a constaté dimanche dernier, l’audience de l’émission de référence du football sans son consultant vedette a été mauvaise. Et forcément, cela interpelle tout le monde au sein de la chaîne cryptée. Cependant, compte tenu des remous engendrés par les révélations sur le comportement de Pierre Ménès à l’encontre de Marie Portolano, mais également d’autres journalistes, et même d’une actrice, Canal+ ne peut pas renvoyer au feu sa star le journaliste. Dans un podcast sur le site du Parisien, Romain Baheux, journaliste au service des sports, explique que la chaîne dirigée par Maxime Saada ne réagira pas dans l’urgence et assumera totalement une baisse des audiences. Le retour de Pierre Ménès n’est pas encore d’actualité, loin de là même.

Romain Baheux semble même convaincu que le consultant star du football pourrait bien passer définitivement à la trappe. « Officiellement Pierre Ménès a pris du repos en accord avec son employeur, c’est ce qu’explique son avocat. La direction de Canal+ n’est pas aussi claire, elle ne donne pas de date de retour, elle ne parle pas d’un repos d’une semaine, elle dit : « on ne sait pas quand il reviendra » (…) Si son avenir à Canal+ est menacé ? C’est la question que tout le monde se pose. En tout cas, il y a une enquête interne qui a été ouverte par le groupe Canal+ et qui vise Pierre Ménès afin d’essayer de savoir ce qui a pu se passer, est-ce qu’il y a d’autres faits, c’est un processus qui peut prendre du temps. Et Canal+ ne veut pas se presser dans ce dossier, afin de ne pas laisser croire qu’ils cèdent à la vindicte populaire, à l’appel des réseaux sociaux. Mais on ne sait pas quand Pierre Ménès reviendra, on a toujours dit qu’il était protégé, intouchable. L’épisode actuelle montre qu’il ne l’est pas tant que ça », explique le journaliste du Parisien, qui explique n’avoir pas réussi à trouver des gens prêts à soutenir officiellement Pierre Ménès, preuve du malaise engendré par cette histoire.