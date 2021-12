Pierre Ménès victime d'un coup tordu ?

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Accusé d'avoir touché la poitrine d'une hôtesse du Parc des Princes en marge du match PSG-Nantes, Pierre Ménès sera jugé en juin prochain. Pour son avocat, c'est un scandale absolu.

Placé cette semaine en garde à vue, Pierre Ménès est ressorti jeudi soir avec une convocation devant le tribunal correctionnel le 8 juin prochain afin de répondre à une accusation d’agression sexuelle. Déjà dans la tourmente suite à son départ de Canal+, l’ancien membre du Canal Football Club est soupçonné d’avoir touché les seins d’une hôtesse lors du récent match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes. Dans ce dossier, la jeune femme n’a pas souhaité porter plainte, mais a tout de même été entendue par les enquêteurs, lesquels ont clairement estimé qu’il y avait lieu d’aller au bout de cette affaire. Et c’est donc dans ce sens que Pierre Ménès devra répondre à ces accusations devant un tribunal. Mais pour l’avocat du sniper le plus craint du football français, du moins quand il était encore sur Canal+, tout cela n’est pas loin de relever du complot afin « de se faire » son client.

➡️ Pierre Ménès sera jugé le 8 juin prochain pour agression sexuelle. Il conteste l'accusation et a décidé de porter plainte pour dénonciation calomnieuse.



🗣️"Cette affaire est un pur scandale", dénonce @Arash Derambarsh, son avocat, dans #RTLMatin pic.twitter.com/r5Hug6qNJB — RTL France (@RTLFrance) December 10, 2021

S’exprimant sur RTL, Maître Arash Derambarsh a crié au scandale et fermement défendu Pierre Ménès, dont il estime que dans ce dossier il est clairement la victime. « Cette affaire est un pur scandale (...) Dans le dossier, il n'y a pas de victime, pas de plainte, pas de preuve, pas le début du commencement d'une photo, d'une vidéo, d'un témoignage. Seulement un signalement (...) On a six témoins, dont un fonctionnaire de police, qui ont dédouané mon client. Il y a un nombre de mensonges dans ce dossier qui me paraît effarant. On a l'ouverture d'une information judiciaire, le renvoi devant un tribunal correctionnel sans victime et sans plainte. Là j'ai l'impression que le procureur de la République a voulu se payer mon client Pierre Ménès », a fait remarquer l’avocat de l'ancien consultant.