Pierre Ménès convoqué devant le tribunal !

Par Alexis Rose

Placé en garde à vue ce jeudi matin, Pierre Ménès a été libéré dans la soirée. Mais ce n’est pas pour autant que l’ancien journaliste de Canal+ est tiré d’affaire. Bien au contraire même…

En effet, selon les informations du Parisien, Pierre Ménès va bel et bien devoir répondre de ses actes devant le tribunal correctionnel de Paris, le 8 juin prochain. Interrogé pendant plus de dix heures par la police judiciaire de Paris ce jeudi, il a effectivement « écopé d'une convocation par officier de police judiciaire (COPJ) ». En milieu d’année prochaine, Ménès ira donc s’expliquer à la barre pour « agression sexuelle ».

Pour rappel, le 20 novembre dernier, le fondateur du site « Pierrot le foot » aurait touché la poitrine d'une hôtesse d'accueil dans une loge du Parc des Princes, en marge du match de L1 entre le PSG et Nantes. Si la victime n’avait pas déposé plainte, elle avait toutefois signalé les faits. Et c’est pour cette raison que le parquet de Paris avait ouvert une enquête, qui a donc abouti à cette convocation devant le tribunal. Lors de celle-ci, Ménès se défendra à fond, vu qu’il conteste les faits et qu’il a même porté plainte pour « dénonciation calomnieuse ».