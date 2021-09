Pierre Ménès révèle son seul ennemi juré à Canal+

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Pierre Ménès s'apprête à revenir en scène via une plate-forme baptisée Pierrot Football Club, ce qui n'est évidemment pas sans rappeler le Canal Football Club dont il a été débarqué au printemps. Le consultant a tourné la page Canal+, enfin presque.

Le 12 octobre prochain, les fans de Pierre Ménès, et ils sont nombreux, découvriront le Pierrot Football Club, un média créé pour celui qui a longtemps été considéré comme la grande gueule du football français avant d’être rattrapé par un comportement inadmissible à l’encontre de plusieurs femmes. Poussé vers la sortie par Canal+ en échange d’un chèque de 500.000 euros, Pierre Ménès a pris le temps de réfléchir à son avenir et il a donc décidé que pour lui il fallait désormais tourner la page « télévision », d’autant plus qu’aucune offre ne lui était parvenue d’un média majeur. Fort de ses 2,5 millions de followers sur les réseaux sociaux, l’ancien membre du CFC va donc réserver ses analyses aux internautes, un projet dont Pierre Ménès affirme qu’il était déjà en gestation du côté de Canal+ avant le crash lié aux révélations initiées par Marie Portolano.

Pierre Ménès et Hervé Mathoux, ils ne partiront pas en vacances ensemble

De retour aux affaires, Pierre Ménès va donc devoir imposer son style et surtout montrer qu’il n’est pas prisonnier de l’image qu’il s’est forgé ces derniers mois. Mais a priori, il ne faudra pas compter sur un « Pierrot » aseptisé. Car même s’il a tourné la page Canal+, il a encore quelques comptes à régler, et surtout contre Hervé Mathoux, son ancien coéquipier du Canal Football Club. Interrogé par Ozap, Pierre Ménès a une nouvelle fois dit tout le mal qu’il pense de l’actuel présentateur du Canal Football Club. « Si j’ai eu une discussion avec Hervé Mathoux ? Non. Je n'ai pas envie d'envenimer la situation. J'ai envie de garder plus présent à l'esprit les 11 ans de bonheur que j'ai passés au "Canal Football Club". Je n'ai aucune rancœur contre Canal. La seule chose que j'ai envie de répondre à Hervé Mathoux, c'est quand il dit que j'en veux à la terre entière. Ce n'est pas vrai. Je n'en veux pas à la terre entière. J'en veux à lui », a lancé Pierre Ménès, qui ne nie pas avoir du mal à tourner la page Canal+, même s’il est déterminé à revenir au sommet histoire de montrer qu’il valait mieux que tout ce qui a été dit sur lui.