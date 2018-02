Pierre Ménès râle sur les JO d’hiver, Fourcade ne manque pas la cible

Dans : Info.

A la Une de l’actualité cette semaine en raison de ses performances en biathlon aux Jeux Olympiques d’Hiver, Martin Fourcade a vu son nom apparaître dans la rubrique football ces derniers jours.

Tout d’abord cette semaine puisque son humilité et sa soif de vaincre permanente ont été cités en exemple par l’entraineur lyonnais, Bruno Genesio. Puis ce vendredi, d’une manière plutôt inattendu, quand le consultant de Cnews Pierre Ménès s’en est pris aux passionnés de dernière minute pour les JO d’hiver, avec sa chronique « Mais c'est où Pyeongchang ? ». « On va me dire : «Et Martin Fourcade ?» C’est formidable ce qu’il réalise. Il a évidemment tout mon respect. Mais s’il n’était pas français, qui s’intéresserait franchement au biathlon, à part trois anciens chasseurs alpins ? Et puis, encore heureux qu’il gagne des médailles, il y a cinquante épreuves dans cette discipline. Les gens regardent ces JO avant tout pour voir des médailles tricolores, peu importe le sport », a ainsi écrit Pierre Ménès, qui s’est attiré les foudres du multiple médaillé olympique, qui a envoyé une saillie sur Twitter juste avant sa course prévue ce vendredi soir en Corée du Sud.

« Documenté, pertinent et plein d’entrain. Le meilleur du journalisme et de @PierreMenes », a dénoncé le biathlète, avant de reprendre encore son interlocuteur de volée, lorsque Pierre Ménès attribuait cette réponse à un « stagiaire ». Il s’agissait en fait bien de Martin Fourcade, qui, encore une fois, n’a pas manqué sa cible…

Documenté, pertinent et plein d’entrain. Le meilleur du journalisme et de @PierreMenes — Martin Fourcade (@martinfkde) 23 février 2018