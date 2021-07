Pierre Ménès promet une grosse annonce en août

Dans : Info.

Après son divorce à l'amiable avec Canal+, Pierre Ménès communique via les réseaux sociaux où il n'a pas perdu ses 2,5 millions de fans. Mais les choses pourraient rapidement changer pour le consultant vedette.

Les fans de Pierre Ménès, et ils sont très nombreux, se demandent quand et où leur consultant football préféré va revenir aux affaires. Car même s’il communique régulièrement via Twitter, l’ancien membre du Canal Football Club n’a pas encore retrouvé un média pour l'accueillir. Pierre Ménès a été pris dans la tempête provoquée par la diffusion du documentaire « Je ne suis pas une salope je suis une journaliste », des révélations sur son comportement avec quelques journalistes féminines ayant décidé la chaîne à stopper sa collaboration avec le membre le plus clivant du CFC. En confirmant début juillet la fin de son contrat avec Canal+, négociée à l'amiable entre les deux parties, Pierre Ménès a expliqué qu’il allait probablement revenir via des vidéos.

Et ce mercredi, interrogé par un de ses followers sur sa situation personnelle, Pierre Ménès a reconnu que quelque chose se tramait de son côté. « Ne t’inquiète pas tout va bien. Je ferai une grande annonce en août », a expliqué le sniper du football, qui n’a toutefois pas dévoilé de quelle manière il allait revenir sur le devant de la scène. Toutes les supputations sont permises, même si ces derniers temps on évoquait la création d'une chaîne en ligne via une plateforme du type Twitch afin de faciliter les échanges avec les internautes. Le suspense va donc durer encore quelques semaines avant cette « grande annonce » signée Pierre Ménès.