Patrice Evra boxeur, son premier combat annulé

Par Claude Dautel

Patrice Evra a décidé de devenir boxeur, et l'ancien footballeur français devait même faire ses débuts à Londres à la fin du mois d'avril. Mais ce ne sera pas le cas.

Retraité des terrains de football, Patrice Evra estime qu’à 40 ans, compte tenu de sa forme physique toujours impeccable, il pouvait se lancer dans une nouvelle discipline sportive, la boxe. Le mois dernier, l’ancien joueur de Manchester United, notamment, avait donc annoncé que son premier combat allait avoir lieu le 30 avril prochain à l’O2 Arena de Londres, l’équivalent de Bercy, dans la capitale anglaise. Pour ses débuts de boxeur, Patrice Evra devait affronter une star américaine de Youtube, Adam Saleh, qui a lui déjà livré trois combats et présente un palmarès de 2 victoires et 1 défaite. Mais ce lundi, tout cela s’est écroulé, mais pas à cause du footballeur français, ni celle du natif de Brooklyn. En effet, l’organisateur de cette grande réunion de boxe a annulé la soirée pour un motif tout à fait légitime. Car évidemment le combat entre Adam Saleh n’était pas le combat vedette de cette réunion.

Evra devra attendre avant d'avoir un premier combat officiel

Massive respect to all the boxer around the world 🔥🥊 I’m coming into the boxing world with humility, respect & excitement for the sport ! Ready to learn 🙏🏽 #ilovethisgame #positive4evra #mondaymotivation



Come see me at my first Evra 😎 boxing fight - O2 Arena, April 30th 🎟 pic.twitter.com/5kDCGyy1QS — Patrice Evra (@Evra) March 28, 2022

Et c’est l’annulation du combat entre Martyn Ford, considéré comme « l’homme le plus effrayant du monde » et Sajad Ghabiri, surnommé le Hulk iranien tant son physique à de quoi faire trembler, qui a finalement décidé l’organisateur de tout annuler et de rembourser le public de l’O2 Arena. Ce lundi, Boxstar, promoteur de cette réunion, a confirmé que cette soirée était reportée sine die et que donc l’ensemble des combats, dont celui entre Saleh et Evra, était définitivement annulé. Il faudra donc patienter pour assister à la première sortie du boxeur français.